Scontri nella notte a Beirut, la polizia usa i lacrimogeni (Di venerdì 7 agosto 2020) I manifestanti hanno vandalizzato alcuni negozi e lanciato pietre contro gli agenti. Arrestato il direttore del porto Leggi su ilsecoloxix

Agenzia_Ansa : Una violenta protesta antigovernativa è scoppiata ieri notte a #Beirut nella zona del Parlamento: lo scrive la #Bbc… - Agenzia_Ansa : #Beirut, scontri nella notte davanti al Parlamento. Arrestato anche il direttore generale del porto.#ANSA #7agosto - petergomezblog : #Libano, scontri nella notte tra manifestanti e polizia: lanci di sassi e lacrimogeni, diversi feriti. Arrestato il… - MarilenaPiccin1 : RT @Tg3web: A quasi tre giorni dall'esplosione, a Beirut si continua a cercare tra le macerie. I dispersi sono ancora un centinaio. Mentre… - LMaddaluna : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Libano Scontri nella notte a #Beirut: i manifestanti hanno vandalizzato alcuni negoz… -

Il bilancio, non ancora definitivo , delle vittime delle esplosioni che martedì hanno distrutto la capitale del Libano, Beirut, continuano ad aggravarsi. Sono almeno 157 i morti e 5.000 i feriti in ba ...