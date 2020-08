Roma, minaccia ed aggredisce l’anziano proprietario di casa: in manette 59enne moldavo (Di venerdì 7 agosto 2020) La richiesta di aiuto pervenuta al 112 N.U.E. segnalava “urla di persone anziane che chiedono aiuto”. Effettivamente, quando poco dopo, in via Cabiate, sono arrivate le pattuglie della Sezione Volanti, gli agenti hanno trovato sulle scale del condominio un anziano ed una donna con evidenti segni di percosse, tumefazioni sul viso e copiose fuoriuscite di sangue. I poliziotti, adoperatisi subito per richiedere l’intervento di personale sanitario per soccorrere i 2 feriti, si sono fatti indicare l’appartamento nel quale rintracciare l’aggressore. Sin da subito questo, identificato per S.M., moldavo di 59 anni, ha avuto un atteggiamento insofferente e violento nei confronti delle forze dell’ordine al punto che, alla richiesta dei documenti dapprima ha mostrato loro i propri genitali e poi si è scagliato contro i ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma, minaccia ed aggredisce l’anziano proprietario di casa: in manette 59enne moldavo - Notiziedi_it : Roma, fermato mentre aggredisce una ragazza, li minaccia con un coccio: arrestato - bertcodio : RT @PclUmbria: Per un #fronteunicodiclasse #anticapitalista ??? È ora di schierarsi #Socialismo o #barbarie! - PclUmbria : Per un #fronteunicodiclasse #anticapitalista ??? È ora di schierarsi #Socialismo o #barbarie! - 79_Alessio : RT @romatoday: roma Armato di pistola giocattolo minaccia passeggero su un treno: 19enne nei guai -