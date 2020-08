Qualifiche F1 GP 70° Anniversario Silverstone 2020: orari e come vederle in tv (Di venerdì 7 agosto 2020) Dopo la giornata di venerdì, dedicata solamente alle libere, sabato 8 agosto al Gran Premio del 70° Anniversario si comincerà a far sul serio. La Formula 1 è pronta a vivere la quinta qualifica della stagione con grande attesa per una seconda sfida nuovamente sul tracciato di Silverstone. Prima, però, team e piloti scenderanno in pista alle 12:00 per le prove libere 3, poi alle 15:00 il via alle Qualifiche con la battaglia per la pole position e per un buon piazzamento nella griglia di partenza in vista della gara domenicale. Le FP3 e le Qualifiche del GP del 70° Anniversario verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto sport. Su TV8, invece, le ... Leggi su sportface

