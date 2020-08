Ospina: “Messi può fare di tutto, ma noi ci crediamo. Altrimenti che giochiamo a fare?” (Di venerdì 7 agosto 2020) Il portiere colombiano del Napoli, David Ospina, ha parlato a Sky alla vigilia di Barcellona-Napoli al Camp Nou. “Partita che tutti i calciatori vogliono giocare, l’abbiamo preparata benissimo, ci aspettiamo di fare bene domani sera”. Cosa dirai ai tuoi compagni, per la tua esperienza? “Situazione difficile in uno stadio vuoto, è dura, soprattutto una partita come questa. Ma il Napoli ha personalità e giocatori. Aspettiamo domani, conosciamo la squadra con cui ci confrontiamo: SPeriamo di fare le cose bene per passare il girone”. “Con Messi devi aspettarti qualsiasi cosa. Devi essere pronto perché può farti di tutto. Aspettiamo di fare cose buone, aiutare la squadra al massimo e fare bei ... Leggi su ilnapolista

