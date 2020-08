Oro: resta su record storici a 2.060 dollari l'oncia (Di venerdì 7 agosto 2020) ROMA, 07 AGO - L'oro chiude la settimana mantenendosi sui prezzi record conquistati oltre la soglia dei 2.000 dollari l'oncia. Sui mercati asiatici le quotazioni ritracciano lievemente dopo la nuova ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

