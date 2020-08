Libere Silverstone 2020, Verstappen: “In gara essenziali due soste” (Di sabato 8 agosto 2020) Silverstone – Giornata di prove Libere positiva per Max Verstappen che rimane il primo antagonista delle due Mercedes. Nelle prime Libere l’olandese ha concluso in terza posizione con il tempo di 1:26.893 a 776 millesimi dal miglior tempo di Valtteri Bottas. Nelle seconde sessione di Libere invece ha concluso in quarta posizione, scavalcato dall’ex compagno Ricciardo, col tempo di 1:26.437 ad 831 millesimi dal miglior tempo di Lewis Hamilton. Queste le sue dichiarazioni a fine giornata “Siamo riusciti a terminare il nostro programma oggi, per cui sono soddisfatto ed è andata bene. La scorsa settimana il nostro gap dalla Mercedes era grande quindi è ovvio che le cose non possano magicamente cambiare in una manciata di giorni, ma facciamo ciò che ... Leggi su sport.periodicodaily

