L’ex ministra Giulia Grillo: “Io fuori dai 5 stelle? No, non lascio. Ma nel Movimento ci sono cose che non vanno bene” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Devo fare questo video perché in queste ore c’è stato un misunderstanding incredibile, per cui io sarei passata al Misto. Ovviamente non è così. Ho fatto una chiacchierata con un giornalista. Mi ha chiesto se farò il capogruppo e io ho risposto che piuttosto me ne vado“. Lo precisa, in un video su Facebook, la deputata M5s ed ex ministra Giulia Grillo, smentendo una sua imminente uscita dal Movimento. “E’ stata una battuta provocatoria – spiega ancora – che si fa in un momenti di difficoltà ed esasperazione. Perché sì, questo è vero, ci sono cose che non vanno bene nel Movimento 5 stelle, ma io questo l’ho sempre detto e lo ... Leggi su ilfattoquotidiano

alexande88 : RT @fattoquotidiano: L’ex ministra Giulia Grillo: “Io fuori dai 5 stelle? No, non lascio. Ma nel Movimento ci sono cose che non vanno bene”… - fabiospes1 : RT @fattoquotidiano: L’ex ministra Giulia Grillo: “Io fuori dai 5 stelle? No, non lascio. Ma nel Movimento ci sono cose che non vanno bene”… - fattoquotidiano : L’ex ministra Giulia Grillo: “Io fuori dai 5 stelle? No, non lascio. Ma nel Movimento ci sono cose che non vanno be… - erregi69 : L’ex ministra Giulia Grillo: “Io fuori dai 5 stelle? No, non lascio. Ma nel Movimento ci sono cose che non vanno be… - AlfioCaruso2 : L'ex ministra per sbaglio #Grillo: <<La mia esperienza con il #M5S è arrivata al capolinea>>. Non è che vuol conti… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex ministra Cancelleri (M5S): «La Consulta ci dà ragione. Ora revoca della concessione e Benetton fuori da Aspi» Corriere della Sera