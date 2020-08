La “porta dell’inferno” in Siberia continua a crescere (Di venerdì 7 agosto 2020) La porta dell’inferno, o anche Darvaza è un cratere situato nel deserto del Karakum, in Turkmenistan. Si tratta di una voragine artificiale, che ha avuto origine a causa di un incidente nel 1971: una perforazione effettuata nel terreno per cercare il petrolio, ha fatto crollare il suolo e aperto una via di fuga al gas naturale presente nel sottosuolo. Successivamente la voragine è stata incendiata volontariamente, per evitare la continua fuoriuscita di gas, e non ha mai smesso di bruciare. Proprio per questo, è stata denominata “porta dell’inferno”. Originariamente, la fessura era una sorta di piccola fossa, ma ha continuato ad ingrandirsi. Negli ultimi anni, infatti, ogni anno la crepa è aumentata in media di 10 metri. Dal 2016 la media è salita, dai 12 ai 14 metri ogni ... Leggi su quotidianpost

