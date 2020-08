Juventus, Agnelli: “Non conta una gara, faremo analisi più profonde. Il futuro di CR7 e Sarri…” (Di sabato 8 agosto 2020) Parla Andrea Agnelli dopo il flop della Juventus in Champions League. Il numero uno bianconero, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro il Lione, si è concentrato sul futuro della vecchia signora e, in particolare, su quello della stella Cristiano Ronaldo e il tecnico Maurizio Sarri: "Sono convinto che CR7 sarà con noi. Mi risulta che il racconto del giornalista in questione su France Football sia frutto di interviste di mesi fa. E guarda un po', è su France Football prima di una gara coi francesi... No, Cristiano Ronaldo è un pilastro della Juventus. E su Sarri e la prossima finestra di mercato: "Alla fine sull'albo d'oro c'è il vincitore non gli asterischi con 'mi aspettavo di più'. Lo Scudetto lo abbiamo vinto ed ... Leggi su mediagol

