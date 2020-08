In Puglia Fitto è davanti a Emiliano. Il sondaggio bomba sulle Regionali (Di venerdì 7 agosto 2020) Michele Emiliano, governatore uscente della Puglia, parte svantaggiato nel sondaggio Dire-Tecnè che per le Regionali del 20 e 21 settembre vede il candidato di centrosinistra indietro rispetto a Raffaele Fitto, espressione del centrodestra. Percentuali comunque vicine per i due contendenti, con Fitto dato tra il 40 ed il 44% ed Emiliano che insegue con il 35-39%. Cinque stelle molto indietro con Antonella Laricchia che nel sondaggio occupa la terza piazza con un gradimento tra il 13 ed il 17%. Ivan Scalfarotto, candidato di Italia Viva, Azione e Europa, oscilla intorno al 5% (2,5-6,5%). Sotto il 3% gli altri. Il sondaggio, realizzato su un campione di 1.000 casi, è rappresentativo della popolazione ... Leggi su iltempo

