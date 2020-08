Gli esperti del Cts? Più che tecnici sembrano tante baby sitter (Di venerdì 7 agosto 2020) Bene bene. I nostri bimbi possono stare tranquilli. Anche se i loro genitori non dovessero essere perfetti, ci ha pensato il comitato tecnico scientifico a spiegare come far vivere i nostri pargoli durante il lockdown. Tra i verbali segreti che Conte non voleva in alcun modo rendere pubblici al punto da ricorrere in appello al Consiglio di Stato contro il Tar, c'erano anche le istruzioni per la famiglia. Quasi una specie di Lego per adulti. Modello della giornata: sveglia; bagno; colazione (compreso sparecchiare, mettere in ordine e lavaggio denti); igiene personale; attività domestiche; attività «scolastiche» (virgolette d'obbligo...); contatto telefonico e/o video con amici e parenti (nonni, zii, cugini); pranzo (compreso sparecchiare e mettere in ordine); attività libera (televisione, computer, ecc); attività ... Leggi su iltempo

gennaromigliore : Il team militare di esperti in minacce CBRN (Chimiche, Batteriologiche, Radiologiche e Nucleari) è appena arrivato… - Corriere : Virus, i documenti desecretati (non tutti): il 7 marzo gli esperti proposero chiusure differenziate. Ma fu deciso i… - ilriformista : Verbali #Cts, gli esperti sul #coronavirus: “Chiudete solo alcune regioni” ma il Governo dispose il lockdown dell’I… - AnselmoDelDuca : RT @martinoloiacono: Anche prima della pubblicazione dei verbali del #CTS la sensazione era che Conte si nascondesse dietro gli esperti. Or… - GiancarloSpera2 : RT @martinoloiacono: Anche prima della pubblicazione dei verbali del #CTS la sensazione era che Conte si nascondesse dietro gli esperti. Or… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli esperti Gli esperti: «L’attacco del bostrico è ormai esteso in tutto il Bellunese» Corriere Delle Alpi mascherine fai da te

Tre scenari possibili per la fase 3, cinque soluzioni già studiate. Comprese quelle previste in caso di «seconda ondata». C'è un documento riservato stilato dagli esperti dell'Istituto superiore di sa ...

Sapienza, si punta sui master e sulle lezioni in presenza

La Sapienza vuole rispondere concretamente a questa fase di emergenza e lo fa con nuovi corsi «più aderenti - annunciano dall’ateneo - alle esigenze della società civile». Tra gli altri master, così, ...

Tre scenari possibili per la fase 3, cinque soluzioni già studiate. Comprese quelle previste in caso di «seconda ondata». C'è un documento riservato stilato dagli esperti dell'Istituto superiore di sa ...La Sapienza vuole rispondere concretamente a questa fase di emergenza e lo fa con nuovi corsi «più aderenti - annunciano dall’ateneo - alle esigenze della società civile». Tra gli altri master, così, ...