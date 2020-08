Giorgi-Yastremska in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Palermo 2020 (Di venerdì 7 agosto 2020) Camila Giorgi e Dayana Yastremska si affrontano oggi ai quarti di finale del Wta International di Palermo 2020. La tennista di Macerata ha superato nella tarda serata di ieri la qualificata Kaja Juvan e ora è opposta alla giovane ucraina. La partita sul campo centrale visibile su Supertennis Tv (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), è in programma nella giornata di venerdì 7 agosto come quarto match dalle ore 16:00 (dopo Errani-Ferro) e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito di SuperTennis. Sportface.it vi terrà compagnia con una cronaca e gli highlights al termine. Leggi su sportface

