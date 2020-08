Fall Guys: Ultimate Knockout giocato in diretta alle 14 sulle orme di Takeshi's Castle! (Di venerdì 7 agosto 2020) È indubbiamente uno dei giochi più in voga del momento e dopo la pubblicazione della nostra recensione non potevamo esimerci dal dedicargli una live. Fall Guys: Ultimate Knockout è uno degli ultimi fenomeni del panorama videoludico e lo giocheremo in diretta proprio nella giornata di oggi.Per chi non conoscesse questo curioso progetto, si tratta sostanzialmente di un punto di incontro tra i party game e i battle royale in una formula che ricorda a tutti gli effetti quel capolavoro di puro divertimento di Takeshi's Castle.Per seguire la diretta potete sfruttare il player qui sotto o dirigervi sul canale Twitch ufficiale di Eurogamer.it. Appuntamento alle 14:00 con i nostri Gianluca Musso e Alberto "Wochinimen" Naso!.Leggi altro... Leggi su eurogamer

MYMALK4PON3 : Fall Guys tendrá un Twitch Rivals - lix17nuclear : gano una o me reviento la tula - FALL GUYS - salhofolinas : volevo giocare a fall guys - adripv_4 : PUTO FALL GUYS SERVER MAINTENANCE MIS HUEVOS AJSJSKAKA - EloiVergesVidal : EDIT: Fail por mi parte, Fall Guys esta en mantenimiento HAHAHAHAHA Nada, nos vamos a Valorant! -