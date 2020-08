Classifica marcatori Champions League 2019/2020 (Di venerdì 7 agosto 2020) : i capocannonieri della competizione europea Con la 1ª giornata della fase a gironi, è iniziata ufficialmente in Champions League la caccia all’eredità di Lionel Messi. Il fuoriclasse del Barcellona per la 6ª volta nella sua straordinaria carriera è riuscito a laurearsi re dei bomber della massima competizione europea. : nella nuova stagione in tanti proveranno a sottrarre lo scettro alla ‘Pulce’. Il millennial Erling Haaland, passato a gennaio al Borussia Dortmund, ha raggiunto provvisoriamente Robert Lewandowski del Bayern Monaco in vetta alla Classifica marcatori del torneo con 10 goal grazie ad una doppietta al PSG nell’andata degli ottavi di finale. Il polacco tuttavia si è ripreso lo scettro di cannoniere principe andando a segno a sua volta contro il ... Leggi su calcionews24

OptaPaolo : 21 - Francesco #Caputo con 21 gol in questo campionato raggiunge il terzo posto in solitaria nella classifica dei m… - HyboriaLeague : --> #HyboriaLeague #Fantacalcio Giornata 35 Ecco la classifica provvisoria dei marcatori: Ciro Immobile festeggia i… - sportli26181512 : Champions League, la classifica marcatori: Ricomincia la Champions, la competizione preferita dai grandi bomber in… - micheledefeo : RT @tommandrea: #Fonseca ha detto che senza rigori #Dzeko non sarebbe superato da certi attaccanti nella classifica marcatori. Ecco la cla… - Lazialmente : RT @tommandrea: #Fonseca ha detto che senza rigori #Dzeko non sarebbe superato da certi attaccanti nella classifica marcatori. Ecco la cla… -