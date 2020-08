Bradley Cooper e Jennifer Garner: esplode il gossip (Di venerdì 7 agosto 2020) Il portale Tmz ha beccato Bradley Cooper e Jennifer Garner, amici di vecchia data, in atteggiamenti molto intimi a Malibu I più voraci fruitori di gossip volano alto e già li vedono come i nuovi Brangelina del gossip oltreoceano: parliamo di Bradley Cooper e Jennifer Garner, che il portale a stelle e strisce Tmz ha beccato in atteggiamenti molto intimi su una spiaggia di Malibu in California. Con loro, 45 anni lui e 48 anni lei, c’è anche la figlioletta di Cooper, che la scorsa estate è stato al centro del chiacchiericcio patinato per la sua separazione da Irina Shayk e il “flirt artistico” con Lady Gaga, figlio del successo della ... Leggi su zon

GossipItalia3 : Bradley Cooper e Jennifer Garner in spiaggia insieme, amicizia o nuovo amore? #gossipitalianews - DRepubblicait : Bradley Cooper e Jennifer Garner insieme a Malibu. E c'è già chi spera in un nuovo amore [a cura di Marisa Labanca]… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Bradley Cooper e Jennifer Garner avvistati insieme a Malibu. Amicizia o flirt? - thwwiww : RT @meripertutti: Bradley Cooper as Rocket è una delle mie cose preferite di sempre ?? - starladyqvill : RT @meripertutti: Bradley Cooper as Rocket è una delle mie cose preferite di sempre ?? -