Boom di pagamenti elettronici, con il Covid al 68% (Di venerdì 7 agosto 2020) Un balzo di 11 punti, paragonabile a quello misurato tra il 2011 e il 2019, periodo in cui l’uso dei pagamenti elettronici è passato dal 48 al 57% (+9 punti) Leggi su ilsole24ore

infocamere : ?? Un salto in avanti superiore a quello registrato in otto anni ??? 'Boom di pagamenti elettronici, con il #COVID a… - fisco24_info : Boom di pagamenti elettronici, con il Covid al 68%: Un balzo di 11 punti, paragonabile a quello misurato tra il 201… - mikid67 : Boom di pagamenti elettronici, con il Covid al 68% @sole24ore - Carlo__A : RT @infocamere: ?? Un salto in avanti superiore a quello registrato in otto anni ??? 'Boom di pagamenti elettronici, con il #COVID al 68%' s… - MIBAlumni : RT @infocamere: ?? Un salto in avanti superiore a quello registrato in otto anni ??? 'Boom di pagamenti elettronici, con il #COVID al 68%' s… -

Ultime Notizie dalla rete : Boom pagamenti Boom di pagamenti elettronici, con il Covid al 68% Il Sole 24 ORE Taormina, non pagano la tassa di soggiorno: sequestro da mezzo milione per 17 alberghi

Ospitano turisti da tutto il mondo nei loro alberghi a quattro stelle con vista sul mare ma in cinque anni, pur sollecitati, 17 albergatori di Taormina non hanno versato al Comune poco meno di mezzo m ...

Denaro digitale, quattro italiani su dieci abbandonano il contante, tre hanno un wallet

Il 31% degli italiani utilizza i portafogli digitali per trasferire denaro ad amici e parenti e il 43% non utilizza più banconote cartacee: lo dice la ricerca “Lost in Transaction” condotta fra marzo ...

Ospitano turisti da tutto il mondo nei loro alberghi a quattro stelle con vista sul mare ma in cinque anni, pur sollecitati, 17 albergatori di Taormina non hanno versato al Comune poco meno di mezzo m ...Il 31% degli italiani utilizza i portafogli digitali per trasferire denaro ad amici e parenti e il 43% non utilizza più banconote cartacee: lo dice la ricerca “Lost in Transaction” condotta fra marzo ...