Bolletta gas 2020: truffa falso tecnico e carabiniere, come funziona (Di venerdì 7 agosto 2020) Nel pomeriggio di martedì 4 agosto 2020, nel riminese, ha avuto luogo una truffa legata alla Bolletta gas, prontamente segnalata dai colleghi di altarimini.it al fine di prevenire altri tipi di truffe similari. come funziona il nuovo raggiro? Ha a che vedere con falsi tecnici e carabinieri, i quali, perseguendo un meccanismo di menzogne, truffano le vittime vis a vis. Nessun inganno tecnologico stavolta, dunque, ma una truffa “alla vecchia maniera”. Bolletta gas: nuova truffa in corso, ecco come funziona Il meccanismo è il seguente: un sedicente tecnico del gas afferma di dover controllare i sistemi idrici dell’abitazione e con questa scusa entra ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : Bolletta gas Luce e gas: gli accorgimenti per abbattere i costi in bolletta Tecnoandroid Riqualificazione energetica edifici residenziali, il Comune sigla due convenzioni

Prosegue l’impegno del Comune di Piacenza per affrontare la problematica delle emissioni di gas serra e dei conseguenti cambiamenti climatici in atto, con importanti opportunità di risparmio per i cit ...

Eni gas e luce, usare meglio l’energia per usarne meno

Oggi in Italia ci sono oltre 1,2 milioni di condomini, e di questi oltre il 70% ha più di 50 anni ed è stato costruito prima della legge sull’efficienza energetica. Un patrimonio residenziale nazional ...

