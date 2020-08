Barcellona, ok per Griezmann, non ci sarà Dembélé (Di venerdì 7 agosto 2020) Prima della conferenza stampa del Barcellona in vista della sfida di Champions contro il Napoli arrivano i referti medici sui giocatori in forse per Setien Arriva l’ok per Lenglet, Griezmann e Araujo, mentre, nonostante le impressioni positive delle ultime ore, non sarà a disposizione dell’allenatore Dembélé L'articolo Barcellona, ok per Griezmann, non ci sarà Dembélé ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Il centrocampista del Barcellona, Arturo Vidal, ha rilasciato un'intervista alla testata giornalistica Mundo Deportivo. Ecco le sue parole: "Domani contro il Napoli non sarò in campo e mi dispiace tan ...

LIVE – Sergio Busquets in conferenza stampa pre Barcellona-Napoli, si attende Quique Setien

11:58 – In sala arriva solo Sergio Busquets, l’allenatore non ancora presente. Il giocatore inizia a rispondere alle prime domande 11:50 – Né l’allenatore né il mediano blaugrana hanno ancora raggiunt ...

Il centrocampista del Barcellona, Arturo Vidal, ha rilasciato un'intervista alla testata giornalistica Mundo Deportivo. Ecco le sue parole: "Domani contro il Napoli non sarò in campo e mi dispiace tan ...