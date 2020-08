Barcellona-Napoli, Gattuso in conferenza stampa: data, orario e diretta tv e streaming (Di venerdì 7 agosto 2020) Gennaro Gattuso parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Napoli, l’appuntamento che può chiudere la stagione degli azzurri oppure renderla magica. Il ritorno degli ottavi di Champions League, a più di cinque mesi dall’andata a causa dell’emergenza coronavirus, vedrà i partenopei impegnati al Camp Nou con l’obiettivo di vincere dopo l’1-1 del San Paolo. Alla vigilia, il tecnico calabrese presenterà i temi alle ore 18.30 di venerdì 7 agosto, al suo fianco il portiere David Ospina. La diretta tv è affidata a Sky Sport 24, streaming su Sky Go. Anche Sportface.it seguirà la conferenza con la diretta scritta. Leggi su sportface

sscnapoli : ?? #BarcellonaNapoli sarà diretta dall’arbitro turco Cakir ?? - enbusy : Ah finalmente..ogni tanto qualcuno che torna per un secondo lucido,detto che la palla è rotonda,che mai dire mai e… - Dalla_SerieA : Barcellona-Napoli, ecco quante persone entreranno al Camp Nou - - Dalla_SerieA : Bartomeu, dura risposta a De Laurentiis prima di Barcellona-Napoli - - Dalla_SerieA : Champions: Barcellona-Napoli, Insigne tenta il recupero - -