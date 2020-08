Alpinista precipita sul Monte Bianco (Di venerdì 7 agosto 2020) Alpinista precipitato sul Monte Bianco mentre scala le Grandes Jorasses. Inutili i soccorsi. ROMA – Nuova tragedia in montagna. Un Alpinista è precipitato sul Monte Bianco nel pomeriggio di venerdì 7 agosto 2020 mentre scalava le Grandes Jorasses. Secondo quanto ricostruito da La Repubblica, il 26enne stava tornando dopo aver aperto una via con i compagni di cardata. Il giovane si era seduto su un masso per riprendere un po’ di forze quando questo ha ceduto con la vittima che è caduto nel vuoto per oltre 30 metri. Alpinista precipitato sul Monte Bianco La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 7 agosto 2020 sotto gli ... Leggi su newsmondo

