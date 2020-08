Vergine (Di giovedì 6 agosto 2020) “Quasi tutto tornerà a funzionare se stacchi la spina per qualche minuto, te compreso”, dice la scrittrice Anne Lamott. E io te lo riferisco giusto in tempo per l’inizio della fase Stacca la spina del tuo ciclo astrale. Qualsiasi intoppo... Leggi Leggi su internazionale

vaticannews_it : #4agosto Roma, in piena estate, si tinse di bianco. Era il 5 agosto del 358, quando, secondo la tradizione, la Verg… - theeternalharry : @vanillaxhaz perdonami vergine perchè ho peccato, ho avuto pensieri impuri - FilomenaGallo55 : @scaporrelli Grazie carissima Stefania. Buongiorno sotto lo sguardo e la protezione della Vergine Maria, Madonna di… - GruppoSVittore : 1 GG a Maria Assunta in Cielo O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi crediamo con tutto il fervore… - ziolions4219 : @acs_italia Vergine S.S. Ti Preghiamo di non abbandonare il popolo Libanese ,bensì Aiutalo e Proteggilo con il Tuo Amore ! Amen -