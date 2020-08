Vasco Rossi: anche dopo quarant’anni è ancora “Colpa d’Alfredo” (Di giovedì 6 agosto 2020) Sony Music (Legacy) celebra “COLPA D’ALFREDO” – il terzo disco di Vasco Rossi uscito nell’aprile 1980 per l’etichetta discografica Targa – con la speciale edizione da collezione della serie celebrativa R>PLAY, dedicata ai 40 anni della pubblicazione dei suoi album da studio e inaugurata a dicembre 2018 con la ripubblicazione del primo album di Vasco “…ma cosa vuoi che sia una canzone…”, seguita a settembre 2019 da “Non siamo mica gli Americani!”, per le quali è stato creato un logo ad hoc. “COLPA D’ALFREDO – R>PLAY Edition 40th”, in uscita il 27 novembre, sarà disponibile in preorder da oggi, giovedì 6 agosto, al link https://smi.lnk.to/VascoRossi COLPADALFREDO, mentre chi ... Leggi su domanipress

