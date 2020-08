Ultime Notizie Roma del 06-08-2020 ore 11:10 (Di giovedì 6 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio dovrebbe approdare in consiglio dei ministri per il fine settimana al decreto-legge agosto tra i nodi ancora da sciogliere la proroga del blocco ai licenziamenti i sindacati chiedono lo stop fino a dicembre 2020 per non rischiare uno scontro sociale minacciano uno sciopero Generale Confindustria va bene però così una pietrificazione dell’economia oggi dall’istat i dati sulla produzione industriale di giugno resta l’obbligo della distanza di un metro nei luoghi chiusi ed eccezione che negli aerei Lena che richiama Ryanair sul rispetto delle norme il nuovo decreto in vigore fino al 15 ottobre non consente un lockdown Nazionale raddoppiano Intanto i nuovi contagi e decessi da coronavirus in Italia 384 ... Leggi su romadailynews

fanpage : In Puglia la prima fabbrica pubblica di mascherine d’Italia: “Costeranno massimo 26 centesimi” - Agenzia_Ansa : Risalgono i contagi per coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 190 nuovi casi (ieri erano 15… - fanpage : Ospedali al collasso, mancano anche gli antibiotici #Libano #Beirut - primaopoitorna : RT @fanpage: In Francia registrati quasi 1700 nuovi casi in 24 ore - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 06-08-2020 ore 11:10: romadailynews radiogiornale appuntamento con… -