Trenta clienti in fila, blitz dei carabinieri: pusher si nasconde in ascensore con soldi e libro mastro (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaivano (Na) – Trenta persone in fila in attesa di acquistare la dose e andare via. I carabinieri hanno faticato non poco per intercettare il pusher in azione in uno dei tanti palazzi del parco Verde di Caivano, comune in provincia di Napoli. L’uomo, alla vista dei militari, ha chiuso il portone e si è dato alla fuga. I militari del Nucleo Investigativo di Catello di Cisterna sono riusciti ad entrare all’interno dell’edificio di cinque piano e dopo varie ricerche sono riusciti a risalire al pusher. E’ stato il dettaglio dell’ascensore ad attirare l’attenzione dei carabinieri: era infatti bloccato al quinto piano. Aperto il vano la sorpresa: l’uomo – che con una mano manteneva il ... Leggi su anteprima24

Il custode giudiziario ha fatto chiudere l’albergo. Via i trenta ospiti, stop alla gestione della Solgest. Ansia per i 48 dipendenti MONTEGROTTO TERME. L’Hotel Sollievo di Montegrotto è stato chiuso d ...

Torino, 4 ago. (askanews) - Un nuovo deposito di smistamento Amazon di circa 11.750 mq sarà operativo a Grugliasco (Torino) dal prossimo anno e servirà i clienti residenti nella provincia di Torino.

