Temptation Island, incendio nel villaggio del reality: trovata una lettera minatoria (Di giovedì 6 agosto 2020) Il villaggio in Sardegna che ospita il reality Temptation Island è stato colpito da un incendio questa mattina. L’Is Morus Relais si trova a Santa Margherita di Pula, nel cagliaritano, e ogni anno diventa la scenografia per l’isola dei tradimenti, oltre a fungere da base logistica per la troupe. Le prime ricostruzioni degli inquirenti si muovono verso la pista dolosa, dato che sul luogo dell’incendio sarebbe stata rinvenuta una lettera minatoria. Temptation Island: incendio al villaggio turistico Le riprese della prossima edizione di Temptation Island dovrebbero cominciare a fine agosto, non senza colpi di scena, e ... Leggi su thesocialpost

Il villaggio in Sardegna che ospita il reality Temptation Island è stato colpito da un incendio questa mattina. L’Is Morus Relais si trova a Santa Margherita di Pula, nel cagliaritano, e ogni anno ...

Temptation Island: Manila Nazzaro vuole un figlio dal suo Lorenzo

Poi confida che "la rifarei mille volte Temptation. Poi ha detto frasi orribili sulla mancata maternità di Antonella, sul fatto che l'aspettasse un futuro da sola in una casa di riposo. Manila Nazzaro ...

