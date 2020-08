Sicilia: Ars approva riforma urbanistica con 45 voti a favore e 9 contrari (2) (Di giovedì 6 agosto 2020) (Adnkronos) – Altra norma chiave è la difesa del suolo e l’introduzione nella legislazione regionale di limiti stringenti per la realizzazione di nuovi insediamenti in aree non urbanizzate. Particolare attenzione viene data alla tutela dell’ambiente, alla rigenerazione e riqualificazione urbana. La legge introduce, inoltre, il certificato che prevede la “realizzazione di opere di urbanizzazione primaria in aree degradate”.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

