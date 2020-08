Sarri: «CR7? Che gol in allenamento! Dybala proveremo a recuperarlo» – VIDEO (Di giovedì 6 agosto 2020) Maurizio Sarri ha fatto il punto sulle condizioni di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala in vista del Lione – VIDEO Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato delle condizioni fisiche di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala in vista del match di Champions League contro il Lione. RONALDO – «Se gli ho parlato? Non c’era niente di particolare. Si sta allenando nella maniera giusta. Ieri ha fatto un gol in allenamento di una bellezza assoluta. Sta approcciando mentalmente nel modo giusto, dopo aver giocato tante partite in un breve periodo». Dybala – «È ancora nelle mani dello staff medico. proveremo il recupero entro domattina, vediamo cosa proverà a fare e il suo livello di ... Leggi su calcionews24

