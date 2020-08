Salvini processo, trascina Conte in tribunale? «Qualcuno del governo verrà a farmi compagnia» (Di giovedì 6 agosto 2020) «Non pretendevo un medaglia. Era il mio lavoro quello che gli italiani mi chiedevano. Non mi aspettavo neanche due processi, se volete venire a farmi compagnia il 3 ottobre sarò in tribunale a Catania, non sono abituato ad andarci da criminale, ma ci vado a testa alta. Sicuramente qualche esponente del governo verrà a farmi compagnia. Io rischio 15 anni di carcere per aver fatto rispettare la legge e i confini del mio Paese ed è chiaro che è un processo politico, ma siccome le scelte le prendevamo tutti insieme allora ci andremo tutti», così il leader della Lega Matteo Salvini a Rtl 102.5, facendo capire che trascinerà in tribunale Qualcuno ... Leggi su urbanpost

