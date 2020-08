Regionali, l’esercito di De Luca nel Sannio: 15 liste in cantiere, 30 candidati. Ufficialità e indiscrezioni (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSedici giorni ancora e le indiscrezioni lasceranno spazio alle ufficialità. La data da cerchiare in rosso sul calendario è il 21 agosto: alle 8, presso il tribunale di Benevento, si apriranno le porte dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale. Da quel momento, i presentatori delle liste provinciali avranno tempo fino alle 12 di sabato 22 per consegnare tutta la documentazione utile a formalizzare le candidature al Consiglio Regionale. E in via De Caro farebbero bene a organizzare sin da ora una sala d’aspetto capiente considerato che si prevede un’affluenza decisamente alta. Soltanto la coalizione che sostiene l’attuale presidente Vincenzo De Luca, infatti, sta lavorando alla presentazione di ben 15 liste. Cinque anni fa, per capirci, erano 8. Nel 2015, si ... Leggi su anteprima24

