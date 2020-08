Real Madrid, Zidane: “Con il City sarà una bella partita. Bale? Ha preferito non giocare (Di giovedì 6 agosto 2020) Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Manchester City, ha fornito dei chiarimenti in merito alla mancata convocazioni di Gareth Bale: “Si dicono molte cose, fra di noi c’e’ quello che e’ un rapporto di rispetto fra allenatore e giocatore. L’unica cosa che posso dire e’ che ha preferito non giocare, niente di piu’. Il resto rimane fra me e lui, le cose di spogliatoio restano dentro lo spogliatoio. Se ha ancora un futuro al Real? Non lo so. Oggi e’ un giocatore del Real, questo non cambia e lo rispetto. Concentriamoci su chi e’ qui”. Il francese è consapevole della difficoltà della ... Leggi su sportface

