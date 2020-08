Pratica di Mare, si riaprono le porte: il Comune butta giù il cancello e addebita le spese in danno (FOTO e VIDEO) (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Borgo di Pratica di Mare torna ad essere dei cittadini di Pomezia, che potranno finalmente, dopo anni di impedimenti, camminare di nuovo per le antiche strade “contese” tra la famiglia Borghese e l’amministrazione comunale. Il lungo contenzioso, durato 4 anni, raggiunge quindi un punto fermo nella giornata di oggi – 6 agosto – con la rimozione coatta da parte del Comune di Pomezia, vista l’inottemperanza da parte della società NOVALAVINIUM SRL nonostante la sentenza da parte del Tar e la conseguente determina del Comune che ordina la rimozione del cancello. Nei giorni scorsi, infatti, il Sindaco ai nostri microfoni si era detto pronto ad agire in danno, rimuovendo il cancello e restituendo ai cittadini la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

ItalianAirForce : Questa mattina a Pratica Di Mare 5 Tenenti del Corso Rostro IV hanno ricevuto l'aquila turrita, simbolo del consegu… - micillom5s : #Ambiente Parte la mappatura hi-tech della #TerradeiFuochi. Impiegato il velivolo ad ala fissa «Piaggio DP1» del Gr… - CorriereCitta : Pratica di Mare, si riaprono le porte: il Comune butta giù il cancello e addebita le spese in danno (FOTO e VIDEO) - marino29b : RT @ItalianAirForce: Questa mattina a Pratica Di Mare 5 Tenenti del Corso Rostro IV hanno ricevuto l'aquila turrita, simbolo del conseguime… - daninovaro : RT @MarioCostanzo16: #rimpatri, in pratica spendiamo soldi per recuperarli in mezzo al mare e poi spendiamo altri soldi per rimandarli indi… -

Ultime Notizie dalla rete : Pratica Mare Borgo di Pratica di Mare, cancello non rimosso, il Comune: "Interveniamo con la Forza Pubblica" IlFaroOnline.it Abbronzatura e alimentazione: evita questi cibi prima di scendere in spiaggia se vuoi evitare di ustionarti

Abbronzatura e alimentazione è un binomio davvero importante da seguire se si vuole avere una pelle dorata senza ustioni. Ecco i cibi da evitare prima di scendere in spiaggia in modo da evitare scotta ...

Kymco AK 550 2020 TEST: potenza abbordabile

In questo frangente si scoprono freni potenti e molto ben modulabili, e un'erogazione praticamente perfetta ... se volete andarci al mare, magari per un weekend, troverete nell'AK 550 un compagno ...

Abbronzatura e alimentazione è un binomio davvero importante da seguire se si vuole avere una pelle dorata senza ustioni. Ecco i cibi da evitare prima di scendere in spiaggia in modo da evitare scotta ...In questo frangente si scoprono freni potenti e molto ben modulabili, e un'erogazione praticamente perfetta ... se volete andarci al mare, magari per un weekend, troverete nell'AK 550 un compagno ...