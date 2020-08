Perché l’oro è volato oltre i duemila dollari l’oncia (Di giovedì 6 agosto 2020) Lingotti d’oro (Foto: Pixabay)La quotazione dell’oro ha superato il livello record di duemila dollari l’oncia. Si tratta di un traguardo raggiunto dopo una crescita costante che dura da più di un anno e che ha portato il valore del metallo giallo a salire dai circa 1.300 dollari l’oncia dell’estate 2019 agli attuali 2.046 dollari l’oncia, pari a 55,5 euro per ogni grammo. L’ultimo record storico era stato raggiunto nell’autunno 2011, quando il prezzo si attestava attorno ai 2.200 dollari. Ma quali sono le ragioni di questa corsa? In primo luogo, l’oro ha sempre rappresentato uno dei beni rifugio per eccellenza, ovvero quel tipo di investimento in grado di resistere meglio alle incertezze dei mercati. In un momento in cui l’emergenza ... Leggi su wired

