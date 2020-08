“Non soffrire più, ci penso io a te…”: Romina Power ha lasciato l’Italia, gesto d’amore della cantante (Di giovedì 6 agosto 2020) Romina Power ha lasciato l’Italia per amore di sua figlia Romina Power porta ancora oggi nel suo cuore il dolore per la morte della sorella Taryn. Per ritrovare la forza e il sorriso, la cantante italoamericana ha deciso di lasciare l’Italia e raggiungere sua figlia Cristel in Croazia. Da anni, ormai la giovane Carrisi si è trasferita all’estero per stare accanto a suo marito e ai suoi bambini. A far ritornare il sorriso a Romina Power ci pensano proprio i suoi nipotini Kay e Cassia Ylenia, che da pochi giorni ha compito un anno. Nonostante non si vedono spesso, nonna e nipoti hanno un rapporto bellissimo e grazie alla tecnologia, l’ex di Al Bano può averli ‘accanto’ anche da ... Leggi su kontrokultura

fanpage : Hubert e Kalisa nati, cresciuti e morti in cattività. È la storia di una coppia di leoni africani dello zoo di Los… - CiccioIlBrillo : @DrPrincipi @MrETP @buch_1977 @LGobbini @MlNlBOT @GianzDav @_Grillology @Scacciavillani @gzibordi @ArkadiMaslow… - Lauraetnea : RT @Davidone74: 'Si accetta di soffrire e poi ci accorge che si è sofferto e basta . Che la sofferenza non è servita a noi e gli altri se n… - Jada_CJ : Dal nulla mi sono partiti in mente Francesca Alotta e Aleandro Baldi NON AMARMI TI FARÒ SOFFRIRE NEGLI INVERNO CHE… - Titta67 : Se le persone si comportano in un certo modo, fregandosene bellamente dei tuoi sentimenti o stati d'animo e sapendo… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non soffrire Coronavirus, la ripresa non sarà un pranzo di gala: si ricominci dal lavoro Corriere della Sera