Napoli, Insigne vede il Barcellona: ha lavorato in parte in gruppo (Di giovedì 6 agosto 2020) Napoli - Allenamento mattutino per il Napoli che, a Castel Volturno, ha proseguito la preparazione in vista della gara di Champions League con il Barcellona , in programma sabato 8 agosto, ore 21, al ... Leggi su corrieredellosport

