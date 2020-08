Maria De Filippi confessa: “Stefano non disse a Emma di Belen. Lo feci io” (Di giovedì 6 agosto 2020) Dopo 8 anni di gossip sfrenato sulla rottura tra Stefano De Martino ed Emma Marrone – consumatasi nel dietro le quinte di Amici –, ora parla Maria De Filippi che la storia la conosce molto bene. Anche perché adesso, come confidato dalla stessa Maria al settimanale Gente, si viene a sapere che fu proprio lei … L'articolo Maria De Filippi confessa: “Stefano non disse a Emma di Belen. Lo feci io” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

