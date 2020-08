Manca l’intesa sui licenziameti Dl Agosto arenato, nuovo vertice (Di giovedì 6 agosto 2020) Non c’è ancora un'intesa nel governo sulla proroga del blocco dei licenziamenti introdotto per l'emergenza Coronavirus. A quanto si apprende da diverse fonti, ieri si e' discusso fino a notte ma non e' stata trovata una sintesi che vada bene a tutti i partiti della maggioranza. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Affaritaliani : Manca l’intesa sui licenziameti Dl Agosto arenato, nuovo vertice - Affaritaliani : Dl agosto, manca l'intesa sui licenziamenti: nuovo vertice di governo - Daniele_Manca : @PaolaPisano_Min : «Un bonus da 500 euro per l’acquisto di pc e tablet» l’intervista di @fabiosavelli #selavete per… - Spazio_Napoli : -

Ultime Notizie dalla rete : Manca l’intesa Coronavirus, Messina: Intesa Sanpaolo donerà 100 milioni per cure e ospedali Corriere della Sera