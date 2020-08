L’indiscrezione: Calabro-Catanzaro, ecco la firma. E domani presentazione (Di giovedì 6 agosto 2020) Tutto confermato. Antonio Calabro sta per firmare il contratto che lo legherà al Catanzaro dopo essersi liberato dalla Viterbese. Proprio in questi minuti Calabro sta mettendo nero su bianco, contatto biennale. domani la presentazione. Foto: usCatanzaro1929.com L'articolo L’indiscrezione: Calabro-Catanzaro, ecco la firma. E domani presentazione proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

clikservernet : L’indiscrezione: Foresti nuovo dg del Catanzaro, domani la presentazione. E Calabro per la panchina - Noovyis : (L’indiscrezione: Foresti nuovo dg del Catanzaro, domani la presentazione. E Calabro per la panchina) Playhitmusic… - clikservernet : L’indiscrezione: Calabro, lunedì la risoluzione con la Viterbese. Poi la firma con il Catanzaro - Noovyis : (L’indiscrezione: Calabro, lunedì la risoluzione con la Viterbese. Poi la firma con il Catanzaro) Playhitmusic - - clikservernet : L’indiscrezione: panchina Catanzaro, la Viterbese fa muro su Calabro -

Ultime Notizie dalla rete : L’indiscrezione Calabro "Nessun rifiuto dalla Calabria a Taranto" Corriere di Taranto