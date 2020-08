L’ecobonus al 110% «da oggi è pienamente operativo»: ecco come funziona (Di giovedì 6 agosto 2020) Il ministro dell’Economia Gualtieri: «Il superbonus del 110 per cento previsto dal decreto Rilancio diventa pienamente operativo con la firma del decreto interministeriale». ecco come funziona Leggi su corriere

paola_demicheli : Di concerto con i Ministri @SPatuanelli, @gualtierieurope, @SergioCosta_min e il Sottosegretario @riccardo_fra ho f… - M5S_Camera : Ecobonus 110%: l’Italia riparte dal green! - pdnetwork : RT @paola_demicheli: Di concerto con i Ministri @SPatuanelli, @gualtierieurope, @SergioCosta_min e il Sottosegretario @riccardo_fra ho firm… - PetrazzuoloF : RT @paola_demicheli: Di concerto con i Ministri @SPatuanelli, @gualtierieurope, @SergioCosta_min e il Sottosegretario @riccardo_fra ho firm… - Simona64122406 : RT @paola_demicheli: Di concerto con i Ministri @SPatuanelli, @gualtierieurope, @SergioCosta_min e il Sottosegretario @riccardo_fra ho firm… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ecobonus 110% Il decreto Rilancio è legge. “Tax credit” vacanze, ecobonus auto e moto: le novità per le famiglie Il Sole 24 ORE