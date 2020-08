Kostas Manolas verso Barcellona-Napoli: “Francesco Totti mi ha detto di riprovarci” (Di giovedì 6 agosto 2020) “Ho appena incontrato Totti e me lo ha detto anche lui: ‘Coraggio Kostas, riprovaci'”. Kostas Manolas è stato intervistato da La Repubblica e ha parlato del recente incontro con Francesco Totti, che ha caricato il Napoli in vista del big match col Barcellona. “Stadio imponente, farà impressione vuoto. Il campo è largo, ideale per il loro gioco. Dovremo prendere subito le misure, eseguire gli ordini di Gattuso e stare sereni, perché l’aspetto mentale è decisivo. Goal ai quarti? Fu un’emozione pazzesca, indimenticabile. E’ stato il gol più importante della mia carriera”. Con chi giocare on line? Comparazione Bonus Your ... Leggi su calciomercato.napoli

