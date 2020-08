Istat: a giugno recupera la produzione industriale, ma i livelli pre-Covid restano lontani (Di giovedì 6 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (6 agosto)L’industria italiana è in recupero, ma i livelli pre-Coronavirus restano ancora lontani. Questo il quadro che emerge dai dati dell’Istat riguardanti la produzione industriale nel mese di giugno 2020. Si registra un aumento dell’8,2% rispetto a maggio, con una crescita superiore al 9% dei beni di consumo e dei beni intermedi. Su base annua però continua a rimanere il segno meno, con l’indice di produzione che cala del 13,7%. Il ribasso è meno pronunciato solo per l’energia (-6,2%), mentre per i beni strumentali (-16,2%), i beni intermedi (-15,7%) e quelli di consumo (-11,4%) si registrano dati peggiori. «Sebbene in recupero, i livelli ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : #Istat balzo in avanti a giugno della #produzioneindustriale +8,2% dopo il rialzo eccezionale di #maggio del 41,6%.… - istat_it : A giugno 2020 produzione industriale +8,2% su maggio e -13,7% su base annua #istat - repubblica : Istat, prosegue il recupero a giugno per la produzione industriale: 'Ma ancora lontani i livelli pre-Covid' [aggior… - AltreNews : RT @Agenzia_Ansa: #Istat a #giugno la #produzioneindustriale cresce dell'8,2%. Crescono tutti i settori in particolare la produzione di #au… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Istat, recupero debole a giugno per la produzione industriale. Nel secondo trimestre è -17,2% -