Io e te Mariolina Cannuli spiazza Diaco tu sei noioso (Di giovedì 6 agosto 2020) Ospite del programma di Diaco l’ex annunciatrice ria Mariolina Cannuli ha raccontato la sua carriera tra la tv di Stato e Mediaset. Parlando della sua collaborazione con Mediaset , Mariolina Cannuli ha detto: «Berlusconi mi chiamò per lavorare a Mediaset, ma rimasi in Rai dove avevo un contratto a tempo indeterminato. Lavorai comunque dietro le quinte di Mediaset, insegnando dizione alle giovani annunciatrici e conduttrici, tra cui la veneta Licia Colò». Poi aggiunge: «Adesso devo dire qualcosa che per questa trasmissione che ha un suo aplomb…». Diaco scherzando la interrompe: «Stai dicendo che è noiosa? A me piace la tv noiosa…». Lei risponde ironica: «Tu sei noioso…». ... Leggi su musicaetesti.myblog

infoitcultura : Pierluigi Diaco a “Io e te”, Mariolina Cannuli lo interrompe e gli dice: «Diaco sei tu noioso…», la reazione immedi… - infoitcultura : Io e Te, Mariolina Cannuli spiazza Pierluigi Diaco: «Sei noioso» - Salvobracchitt2 : Mariolina Cannuli spiazza tutti a #ioete: «Diaco sei tu noioso...». - LaMammaN1 : - zazoomblog : Pierluigi Diaco a “Io e te” Mariolina Cannuli lo interrompe e gli dice: «Diaco sei tu noioso…» la reazione immediat… -