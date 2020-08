Infermiera tiene in braccio tre neonati e li salva dall'esplosione a Beirut (Di giovedì 6 agosto 2020) Un’Infermiera tiene stretti tra le braccia tre bambini appena nati: è questa l’immagine che si è trovato di fronte il fotogiornalista Bilal Jawich, quando è corso in ospedale, al Al Roum hospital, nei momenti successivi all’esplosione che ha travolto Beirut. Davanti a quella scena non ha potuto non tirare fuori la sua macchina fotografica e scattare: “Mi sono meravigliato quando ho visto l’Infermiera tenere in braccio i tre neonati, ho notato la sua calma, che contrastava con tutta l’atmosfera surreale intorno”, ha raccontato alla CNN Arabic. L’area in cui si trova l’ospedale, l’Achrafieh district, è stata devastava dall’esplosione e anche ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Infermiera tiene in braccio tre neonati e li salva dall'esplosione a Beirut - WRicciardi : RT @HuffPostItalia: Infermiera tiene in braccio tre neonati e li salva dall'esplosione a Beirut - NiccoColo : RT @HuffPostItalia: Infermiera tiene in braccio tre neonati e li salva dall'esplosione a Beirut - Devabole : RT @HuffPostItalia: Infermiera tiene in braccio tre neonati e li salva dall'esplosione a Beirut - cintamtam : RT @HuffPostItalia: Infermiera tiene in braccio tre neonati e li salva dall'esplosione a Beirut -

Ultime Notizie dalla rete : Infermiera tiene Infermiera tiene in braccio tre neonati e li salva dall'esplosione a Beirut L'HuffPost Infermiera tiene in braccio tre neonati e li salva dall'esplosione a Beirut

La foto scattata dal giornalista Bilal Jawich nell'ospedale Al Roum: "Sono rimasto estasiato, la sua calma contrastava con tutta l'atmosfera surreale che avevamo intorno" Un’infermiera tiene stretti t ...

Medici specialisti, infermieri e biologi: a Trieste scatta il piano di assunzioni post Covid

Organici potenziati per ridurre le liste d’attesa e far fronte ad eventuali nuovi picchi di contagi. Contratti per 117 sanitari TRIESTE Potenziare il personale per ridurre i tempi delle liste di attes ...

La foto scattata dal giornalista Bilal Jawich nell'ospedale Al Roum: "Sono rimasto estasiato, la sua calma contrastava con tutta l'atmosfera surreale che avevamo intorno" Un’infermiera tiene stretti t ...Organici potenziati per ridurre le liste d’attesa e far fronte ad eventuali nuovi picchi di contagi. Contratti per 117 sanitari TRIESTE Potenziare il personale per ridurre i tempi delle liste di attes ...