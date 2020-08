Il live action di Mulan arriva su Disney + (Di giovedì 6 agosto 2020) I numerosi rinvii che hanno interessato l’attesissimo live action di Mulan, hanno portato a nuove conseguenze. Il film infatti sarà disponibile dal 4 settembre su Disney+ con un sovrapprezzo di 29.99 dollari. La pellicola non sarà compresa nell’abbonamento per un motivo molto semplice: evitare ingenti perdite. La nuova modalità con cui il prodotto verrà distribuito, causerà sicuramente una perdita di guadagni. Si sta pensando infatti ad una successiva uscita in sala o ad un’uscita coordinata cinema – streaming. Promuovere la pellicola solo in modalità streaming, non aiuterebbe a compensare i costi del kolossal di Niki Caro. Il budget si aggira attorno ai 200 milioni di dollari, classificandolo tra uno dei live action ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

