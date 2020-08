Formula E - Berlino, Da Costa fa il bis e ipoteca il titolo (Di giovedì 6 agosto 2020) Antonio Felìx da Costa ha dominato anche il secondo appuntamento della Formula E a Berlino. Il portoghese della DS Techeetah non ha avuto rivali e ha conquistato altri 28 punti, tra pole position e vittoria, mettendosi alle spalle la Nissan di Sébastien Buemi e l'Audi di Lucas Di Grassi.Tanti errori e bandiere gialle. stata una corsa di difficile interpretazione, il cui ritmo è stato continuamente interrotto dalle bandiere gialle che costringevano tutti a procedere con cautela. La prima è stata sventolata dopo che Gunther aveva perso l'ala anteriore in seguito a un contatto, mentre poco dopo è stata dichiarata Full Course Yellow (una sorta di Safety Car Virtuale) per consentire ai commissari di rimuovere i detriti lasciati dalla Virgin di Sam Bird. L'ultima, invece, è stata causata da Nick De ... Leggi su quattroruote

