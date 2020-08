Diaby stende i Rangers Glasgow: il Leverkusen sfiderà l’Inter ai quarti (Di giovedì 6 agosto 2020) L'Inter ora conosce il suo avversario. I nerazzurri sfideranno lunedì il Bayer Leverkusen che si è sbarazzato con due vittorie agevoli dei Rangers Glasgow. La squadra tedesca si candida come una delle favoritissime per la vittoria finale. Agli uomini di Antonio Conte spetterà il compito di fermare la corsa della formazione di Peter Bosz verso la finale.caption id="attachment 1002929" align="alignnone" width="1024" Kai Havertz e Leon Bailey, Bayer Leverkusen (Getty Images)/captionDiaby DECISIVOForti del 3-1 dell'andata i tedeschi si sono presentati nello stadio di casa con il compito di anestetizzare l'incontro. Missione compiuta dato che i Rangers di Steven Gerrard non riescono a rendersi mai pericolosi. Anzi il primo squillo viene da Havertz che colpisce la ... Leggi su itasportpress

Diaby stende i Rangers: sarà Inter-Bayer Leverkusen | Europa League LIVE

