Daydreamer anticipazioni: OSMAN ci riprova con LEYLA ma… (Di giovedì 6 agosto 2020) LEYLA Aydin (Oznur Serceler) prenderà mai in considerazione l’idea di stare con il macellaio OSMAN (Ali Yagci)? La sorella di Sanem (Demet Ozdemir), nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno, si troverà di fronte a questo bivio, ma il suo cuore continuerà a battere per l’affascinante Emre Divit (Birand Tunca).Leggi anche: LA CASA DI CARTA 5: Miguel Angel Silvestre nel cast dell’ultima stagione!Nella telenovela turca prenderà così il via una sorta di triangolo… Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Aylin ricatta Emre, che lascia LEYLA Come abbiamo segnalato in precedenza nei nostri post dedicati alle anticipazioni, tutto partirà nel momento in cui Aylin (Sevcan Yasar) non sarà ... Leggi su tvsoap

