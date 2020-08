DayDreamer, anticipazioni 6 agosto: Can fa sul serio e vuole un fidanzamento ufficiale (Di giovedì 6 agosto 2020) Le anticipazioni della puntata di oggi 6 agosto di DayDreamer le ali del sogno rivelano che nell’episodio Can vuole un fidanzamento ufficiale ma i genitori di Sanem non credono nel loro amore. Aylin sta tramando per screditarla DayDreamer va in onda su Canale 5 alle 14.40. Le anticipazioni dell’episodio di oggi: Mevkibe e Nihat hanno visto Can intrattenersi con le modelle russe e consigliano alla figlia Sanem diArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

periodicodaily : Day dreamer soap: le anticipazioni di giovedì 6 Agosto #daydreamer #anticipazioni #staseraintv #6agosto - berta95italy : DayDreamer, anticipazioni Turchia: Aylin costringe Emre a lasciare Aydin - CapezzutoF : RT @Pazzesco_CY: In edicola NUOVO TV con un' articolo sulle anticipazioni di #DayDreamer #CanYamam - Pazzesco_CY : In edicola NUOVO TV con un' articolo sulle anticipazioni di #DayDreamer #CanYamam - MorabitoGio : Su #NuovoTV le Anticipazioni delle prossime puntate di #DayDreamer Can viene arrestato e solo Sanem può salvarlo. C… -