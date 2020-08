Covid, trend ancora in salita: 402 casi, 6 morti (Di giovedì 6 agosto 2020) In calo le vittime, sei. E secondo i dati del monitoraggio settimanale, relativi al periodo 27 luglio - 2 agosto, l'indice rt a livello nazionale sale sopra 1, il livello di guardia. Il ministro ... Leggi su tg.la7

you_trend : ?? L'ultimo Rapporto @istat_it dedica ampio spazio al #Coronavirus, mostrando in particolare come le diseguaglianze… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Il #Cts esprime preoccupazione per il trend ascendente della #curva. 'Serve massima attenzione, manten… - HuffPostItalia : Covid, il Comitato Tecnico-Scientifico: 'Trend in crescita. Preoccupati dall'evoluzione della curva' - Blitiri1 : RT @claudioriccio: Chi lo avrebbe mai detto. Più sei povero, più viaggi su mezzi pubblici, più rischi di morire di Covid-19. https://t.co… - claudioriccio : Chi lo avrebbe mai detto. Più sei povero, più viaggi su mezzi pubblici, più rischi di morire di Covid-19.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid trend Covid-19: trend in crescita per positivi e ricoverati con sintomi Wall Street Italia Covid, trend ancora in salita: 402 casi, 6 morti

In calo le vittime, sei. E secondo i dati del monitoraggio settimanale, relativi al periodo 27 luglio - 2 agosto, l'indice rt a livello nazionale sale sopra 1, il livello di guardia. Il ministro Spera ...

Gimbe, casi in aumento in Sardegna, +13

In sette regioni riduzione complessiva di casi di Covid 19 rispetto alla settimana precedente, con un range che varia dai -62 casi dell'Emilia-Romagna a -7 della Valle D'Aosta. La Sardegna, invece, è ...

In calo le vittime, sei. E secondo i dati del monitoraggio settimanale, relativi al periodo 27 luglio - 2 agosto, l'indice rt a livello nazionale sale sopra 1, il livello di guardia. Il ministro Spera ...In sette regioni riduzione complessiva di casi di Covid 19 rispetto alla settimana precedente, con un range che varia dai -62 casi dell'Emilia-Romagna a -7 della Valle D'Aosta. La Sardegna, invece, è ...