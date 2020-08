COVID-19, i verbali del Comitato Tecnico Scientifico (Di giovedì 6 agosto 2020) La Fondazione Luigi Einaudi ha pubblicato oggi alcuni dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico, secretati fino a poche ore fa, che sono stati alla base dei DPCM emanati durante la fase più acuta dell'emergenza in Italia legata alla pandemia di COVID-19.Cinque i documenti desecretati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicati in queste ore relativi agli incontri del Comitato Tecnico Scientifico del 28 febbraio, del 1° marzo, del 7 marzo, del 30 marzo e del 9 aprile scorsi, ma ne manca ancora qualcuno all'appello, a cominciare da quello dei primi giorni di marzo sulla mancata zona rossa ad Alzano e Nembro, in Val Seriana.Oltre 200 pagine, consultabili liberamente a questo indirizzo, che contengono le riflessioni e le analisi ... Leggi su blogo

Per favorire la ripresa delle attività e arginare la crisi di liquidità dei lavoratori, delle imprese e delle famiglie determinata dalla pandemia covid-19 sono stati previsti dei rinvii e delle prorog ...

