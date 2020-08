Coronavirus, in Lombardia ancora 5 morti. In lieve calo i nuovi casi (oggi 118) ma aumentano i ricoverati (Di giovedì 6 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (6 agosto) Il bollettino del 6 agosto I dati di oggi 6 agosto 2020 Calano, seppur di poco, i contagi da Coronavirus in Lombardia, la regione più duramente colpita dalla pandemia. Il bollettino odierno parla di +118 nuovi positivi (di cui 18 debolmente positivi e 1 a seguito di test sierologici) contro i +138 di ieri 5 agosto. Le vittime ieri erano +5, esattamente come oggi, per un totale di 16.829 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoverati oggi sono 168 (+4) mentre ieri 164: in terapia intensiva si trovano ancora 11 persone (esattamente come ieri). I guariti sono 72.634 mentre i dimessi 1.446 per un totale di 74.080 (+208). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono +8.979 contro i ... Leggi su open.online

